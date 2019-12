Os principais países exportadores de petróleo aceitaram alargar em 500 mil barris diários o corte na produção de petróleo até março de 2020, confirmou esta sexta-feira o ministro russo da Energia, Alexander Novak, numa conferência de imprensa a partir de Viena.

Este alargamento vai fazer o com que o corte que já estava previsto para o primeiro trimestre se cifre em 1,7 milhões de barris diários, ou 1,7% da produção global, segundo cálculos da Reuters. Contudo, de acordo com o ministro da Energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, o corte total deverá chegar aos 2,1 milhões de barris diários após “melhorias na conformidade”.

Este acordo foi anunciado após uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados, com a Arábia Saudita e a Rússia à cabeça.

A decisão do cartel e aliados está a impulsionar os preços do petróleo nos mercados internacionais, com o contrato de Brent a ganhar 1,33% em Londres, para 64,23 dólares, em máximos de setembro. Ao mesmo tempo, o WTI sobe 1,63% em Nova Iorque e está a cotar em 59,38 dólares.

Este acordo acontece numa semana em que se conhecem os números oficiais da oferta pública inicial (IPO) da Saudi Aramco, a petrolífera estatal da Arábia Saudita. A empresa conseguiu levantar 25,6 mil milhões de dólares naquela que foi a maior operação de sempre deste género. A Aramco ficou, assim, avaliada em 1,7 biliões de dólares.

O ministro saudita não fez silêncio sobre o tema. Na mesma conferência de imprensa da OPEP+, mostrou-se convicto de que a Aramco irá valer dois biliões “em poucos meses”. A petrolífera vai entrar oficialmente na bolsa de valores de Riade no próximo dia 12 de dezembro, quinta-feira.

(Notícia atualizada às 15h09 com mais informações)