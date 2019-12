O Facebook está a negociar o arrendamento de um espaço com mais de 65 mil metros quadrados no coração de Manhattan, onde pretende instalar novos escritórios em Nova Iorque. O espaço situa-se num edifício conhecido por Farley Building, uma antiga estação de correios.

A confirmar-se a notícia do The Wall Street Journal (acesso pago), o Facebook torna-se uma das empresas com maior presença na cidade norte-americana, igualando marcas como JPMorgan Chase e Bank of America, presentes há décadas na cidade.

Este novo espaço terá a capacidade para acolher 14 mil trabalhadores, segundo números citados pelo mesmo jornal.

O arrendamento deste edifício soma-se ao arrendamento de um outro espaço com quase 140 mil metros quadrados no bairro de Hudson Yards, também em Manhattan. O negócio foi anunciado pelo Facebook no mês passado.

Estes acordos acontecem depois de a Amazon ter desistido de ali instalar a sua segunda sede em 2018, depois de ter percecionado entraves políticos no horizonte.