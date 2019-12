O grupo Crédito Agrícola obteve lucros de 104,9 milhões de euros nos nove meses até setembro, um aumento de 23,3% face ao período homólogo. O negócio bancário contribuiu com 88,6 milhões de euros para este resultado líquido.

Num comunicado, a empresa salienta também que a carteira de crédito do banco, em termos brutos, superou os 10,4 mil milhões de euros. Trata-se de um crescimento de 4,8% no período, acima da média de 1,3% registada pelo setor.

Este facto explica os melhores resultados do Crédito Agrícola este ano. O grupo destaca “o reforço de quota de mercado de crédito” do grupo, “para os 5,6%”, uma tendência “que se verifica nos últimos sete anos consecutivos”.

No final de setembro, os clientes do Crédito Agrícola mantinham depósitos bancários junto da instituição no valor de 14,7 mil milhões de euros, “evidenciando um crescimento em termos homólogos de 10,6%”, ou mais de 1,4 mil milhões de euros. “O rácio de cobertura de liquidez no perímetro consolidado atingia os 474%”, aponta a empresa.

