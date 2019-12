Os novos passes levaram mais pessoas aos transportes públicos. No terceiro trimestre, que coincidiu com o arranque dos passes família, e já com os passes com valor reduzido em pleno, o metro transportou 65 milhões de passageiros, mais 12% face ao mesmo período do ano passado. Pelos aeroportos nacionais também passaram mais pessoas, mas o ritmo de crescimento abrandou neste verão.

Entre julho e setembro, o transporte por metropolitano manteve a tendência positiva que tem vindo a registar desde 2014 e viu o número de passageiros aumentar. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), foram 64,6 milhões os passageiros transportados, numa altura que coincidiu com o lançamento dos passes familiares.

No metro de Lisboa deslocaram-se 43,6 milhões de passageiros, mais 8,2% face ao mesmo trimestre do ano passado, enquanto no metro do Porto foram 17 milhões as pessoas transportadas (+17,5%) e no metro Sul do Tejo 3,9 milhões (38,4%). Estes números são “efeito do novo sistema tarifário de passes”, diz o INE.

Esta tendência também se alastrou aos comboios, que transportaram 47,4 milhões de pessoas. Deste total, 89,9% dizem respeito a tráfego suburbano, e estes números “refletem já o novo sistema de passes em vigor nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto”. Já o tráfego interurbano transportou 4,7 milhões de pessoas, enquanto para o estrangeiro foram 73,9 mil passageiros.

Aeroportos recebem mais pessoas. Mas crescimento desacelera

No mesmo período, os aeroportos nacionais também viram o número de passageiros subir 6,6% para um total de 18,8 milhões, refere o INE. Contudo, estes números mostram uma desaceleração face ao segundo trimestre, altura em que este indicador aumentou 7,8%.

O aeroporto de Lisboa foi responsável por 49% do movimento total de passageiros (9,2 milhões), o correspondente a um aumento de 7,7% face ao terceiro trimestre do ano passado. Já o aeroporto do Porto registou o segundo maior volume de passageiros movimentados do país (20,8%), mas também o maior crescimento (11,4%), batendo os 3,9 milhões de passageiros.

Pelo aeroporto de Faro passaram 3,5 milhões de passageiros (18,5% do total), num aumento de 2,1%, enquanto no aeroporto de Ponta Delgada registou-se um crescimento de 5,6% e no aeroporto do Funchal uma diminuição de 0,5%.

Nos aeroportos aterraram 68,9 mil aeronaves em voos comerciais, o equivalente a um aumento de 2,5%, mostrando também uma desaceleração face ao segundo trimestre, período em que subiram 3,5%. As aeronaves a aterrarem nos aeroportos do continente foram 2,4%, assim como no dos Açores (+5,2%), mas, por outro lado, na Madeira observou-se uma queda de 1,9%.

