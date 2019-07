As famílias que residam num dos 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa podem, a partir desta segunda-feira, pedir o novo passe social Navegante Família, que limita a dois o número de passes que passam a ser pagos por uma determinada família, independentemente do número de elementos do agregado familiar.

O pedido deve ser feito por um responsável da família num dos postos de atendimento designados para o efeito (a lista pode ser consultada aqui). Deve preencher o requerimento e entregar documentação do próprio e dos restantes elementos do agregado, que pode variar. Para validação das pessoas abrangidas pelo desconto, os elementos da família devem ter a mesma morada fiscal, num dos concelhos da área metropolitana.

Uma vez que cada família é diferente, vale a pena esclarecer as dúvidas junto da linha de apoio lançada para o efeito. Segundo informação divulgada pela Área Metropolitana de Lisboa (AML), o número 210 118 218 pode ser usado para prestação dos esclarecimentos necessários, todos os dias úteis, das 9h00 às 19h00.

Certo é que todos os membros da família poderão usufruir do desconto, desde os pais aos sogros do requerente, passando pelos avós e, claro, pelos filhos. No caso do passe Navegante Municipal, cujo passe custa normalmente 30 euros, uma família poderá ter três ou mais passes, pagando apenas 60 euros. No caso do Navegante Metropolitano, que suporta todos os transportes de Lisboa e arredores, uma família pagará, no máximo, 80 euros.

De acordo com a AML, o pedido poderá levar dez dias até ser aprovado. Os novos passes Navegante Família poderão ser adquiridos “entre o dia 26 do mês anterior e o dia 25 do mês de utilização”. Após o pagamento pelo requerente, os restantes cartões Lisboa VIVA poderão ser carregados, “todos no mesmo momento ou em momentos e locais distintos”.

Se ainda tem dúvidas, o ECO preparou uma infografia com algumas das informações essenciais e algumas simulações do quanto pode poupar com esta medida: