Sabe quantos anos têm os aviões comerciais que operam na União Europeia? O Eurostat foi fazer as contas e revela que cerca de um terço têm mais de 15 anos ou mais, sendo a situação mais preocupante acontece na Suécia, Lituânia e Croácia. Já Portugal, está abaixo da média europeia, contando com 31 aparelhos com mais de 20 anos.

De acordo com os dados do Eurostat, dos 6.711 aviões de passageiros ou de carga que operaram em 2017 na União Europeia, a maior fatia tem entre cinco a nove anos (27%). Por outro lado, cerca de um quinto (21%) tem menos de cinco anos e 19% têm entre 10 e 14 anos. O terço restante tem entre 15 e 19 anos (17%) ou 20 anos ou mais (17%).

A situação relativamente à idade das aeronaves é especialmente preocupante na Suécia, Lituânia e Croácia, já que pelo menos metade dos aviões a operarem nesses países têm mais de 20 anos. Portugal está ligeiramente abaixo da média dos Estados-membros, com apenas 13% da frota a ter mais de 20 anos. De acordo com os dados do gabinete estatísticos, dos 238 aparelhos a operar em Portugal, a maioria têm entre cinco a nove anos (62%). Ainda assim, há 31 com mais de 20 anos.

Em contraciclo, dos 84 aeronaves existentes Finlândia nenhum tem mais de 20 anos e apenas 15 têm entre 15 a 19 anos. No Luxemburgo, a situação é semelhante com apenas 9 aeronaves a terem 15 anos ou mais, de um total de 122.

Quanto ao número de aviões é no Reino Unido que existe a maior frota (1.312), seguida de Alemanha (1.100), França (571), Irlanda (569) e Espanha (509), ficando Portugal fora do top com cerca de metade dos espanhóis.