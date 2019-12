A CVC Capital Partners está em negociações com a FIFA e com o Real Madrid para financiar a criação de novos campeonatos de futebol que poderão rivalizar com as maiores competições de futebol mundiais, tal como a Liga dos Campeões. A informação foi revelada pelo Financial Times (acesso pago).

Entre as conversações está uma negociação com a FIFA para que a CVC adquira os direitos comerciais do Campeonato Mundial de Clubes já na versão renovada, a partir de meados de 2021, na China, com 24 clubes mundiais. A renovação desta liga foi anunciada pela FIFA, a instituição que gere o futebol internacional, em outubro.

Além disso, a mesma empresa de capital de risco mantém negociações com o Real Madrid para criar novos campeonatos de futebol. Entre as opções que estão a ser estudadas está a criação de duas novas ligas de 20 equipas, entre as quais os oito clubes fundadores da recém-criada World Football Club Association, um organismo presidido pelo espanhol Florentino Pérez.

Estas movimentações refletem um aumento do interesse dos investidores no desporto-rei, pelo menos ao nível internacional. Por exemplo, o mesmo jornal recorda que, na semana passada, a Silver Lake anunciou a compra de 10% do capital do City Football Group, dono do Manchester City, por 500 milhões de dólares.