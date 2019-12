A Escola Profissional Amar Terra Verde, em Vila Verde, lançou um concurso público para adquirir um Porsche Panamera e, que, segundo o caderno de encargos, está avaliado em pelo menos 40 mil euros, avança o Público (acesso condicionado). A instituição em causa é comparticipada pelos Municípios de Vila Verde, Amares e Terras de Bouro e os respetivos autarcas descartam qualquer responsabilidade.

De acordo com a análise Público a partir do caderno de encargos, o carro que a escola pretende adquirir tem especificidades de luxo: “uma cilindrada de 2.998 cm3, 265 cavalos; pode ser novo ou usado, mas não deve ter mais de 11 mil quilómetros. Volante desportivo em pele, tapetes em alcatifa aveludada e bancos dianteiros aquecidos e com massagem”. Além disso, é ainda exigido que o sistema de escape, travões e transmissão autonómica sejam desportivos.

Este aquisição estará a ser realizada em regime de leasing e com um preço base de 100 mil euros. Segundo o mesmo jornal, a escola pretende dar como retoma um Porsche Panamera de 2012, versão 970, com uma cilindrada de 2.967 cm3, 250 cavalos e quatro lugares, 147 mil quilómetros e também tem estofos de pele.

Além da Escola Profissional Amar Terra Verde ser comparticipada em 49% por três municípios, já recebeu mais de 13,8 milhões de euros em Fundos Comunitários entre 2015 e 2018. Confrontado pelo Público com a situação, o responsável pela instituição, João Luís Nogueira, não prestou esclarecimentos.

Ao mesmo tempo, os autarcas de Vila Verde, Amares e Terras de Bouro limitaram-se a emitir um comunicado conjunto, onde referem que apenas tomaram conhecimento da situação através do jornal e descartam responsabilidades sobre “eventuais” exageros. “A partir do procedimento de aumento de capital e de acordo com o caderno de encargos, os municípios deixaram de ter qualquer responsabilidade financeira na respetiva sociedade”, lê-se, acrescentando que “todos os atos praticados, assim como a sua responsabilidade, não pode ser atribuída aos municípios, os quais se demarcam desde já, sobretudo dos exageros que possam ou sejam cometidos”.