Lisboa sobe pela terceira sessão. Galp Energia trava ganhos

Lisboa está a valorizar pela terceira sessão consecutiva, acompanhando o comportamento positivo das restantes bolsas europeias. Os CTT destacam-se pela positiva na praça nacional, num dia em que a Jerónimo Martins dá força ao PSI-20. A Galp Energia trava ganhos, apesar do corte de produção da OPEP.

O PSI-20, que somou ligeiros 0,09% na última sessão, segue a valorizar 0,03% para 5.130,32 pontos, com metade das 18 cotadas a registarem ganhos, sete em queda e dois títulos inalterados. Na Europa, o Stoxx 600 está a ganhar 0,21%, com os investidores a aguardarem pelo desenrolar das negociações comerciais entre EUA e China.

Os CTT destacam-se nos ganhos, somando 1,27% para cotarem nos 3,36 euros, sendo que apenas Ibersol e Sonae Capital apresentam uma valorização superior. A Jerónimo Martins, um dos “pesos pesados” da bolsa nacional, dá força ao índice ao somar 0,62% para 14,635 euros, enquanto o BCP ganha 0,21% para 19,48 cêntimos.

A contrariar estes desempenhos positivos está a Galp Energia. A petrolífera cai 0,76% para 14,38 euros, isto apesar do corte previsto na produção de petróleo por parte da OPEP. A EDP recua 0,19%.

A Nos também pesa no PSI-20 ao recuar 0,88%, enquanto fora do índice principal as atenções estão viradas para a Vista Alegre que continua sem negociar. A empresa concluiu o aumento de capital com novas ações vendidas a 1,00 euro, valor bastante aquém dos 1,34 euros a que encerrou a última sessão antes da operação.