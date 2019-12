A Polopique, a Sourcetextile, a Pedrosa & Rodrigues, a Impetus e a Decenio Alexandra Moura foram as empresas vencedoras dos Prémios de Excelência Empresarial 2019 promovidos pelo Centro de Inteligência Têxtil (Cenit) e pela Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (Anivec). As distinções foram entregues esta quinta-feira durante a sexta edição do Concurso Europeu de Jovens Designers Moda Portugal que decorreu na Alfândega do Porto.

Os prémios forma entregues com o objetivo de projetar o trabalho das empresas portuguesas da indústria da moda em Portugal e no mundo. O Cenit e a Anivec entregaram, pelo terceiro ano consecutivo, os prémios às empresas que mais se destacaram em diferentes áreas competitivas.

Na área das exportações foi a empresa Polopique, liderada por Luís Guimarães (na foto), que recebeu o galardão na categoria de Maior Crescimento de Exportações em 2018. Um estudo recente da London Stock Exchange colocou a empresa entre as mil PME mais inspiradoras da Europa.

A Sourcetextile foi distinguida na categoria de Economia Circular, a Pedrosa & Rodrigues na Eficiência Energética, a Impetus no Maior Volume de Investimento e a Decenio Alexandra Moura na Marca.

O concurso Moda Portugal é uma iniciativa da Cenit e da Anivec, em parceria com a Associação Portuguesa de Calçado (Apicapps) e a Moda Lisboa. O evento tem como pedra basilar reunir as várias áreas do design e confeção da indústria de moda.