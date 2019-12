Rui Rio conta com o apoio de, pelo menos, quatro dos seis deputados eleitos pelo PSD nas europeias de maio passado — alguns deles foram aliás escolhas pessoais propostas ao partido pelo atual líder para integrar a lista ao Parlamento Europeu.

A exceção no grupo europeu social-democrata será a madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar que apoia Luís Montenegro, sendo aliás mandatária da sua candidatura na região autónoma.

Paulo Rangel, líder da delegação do PSD e vice-presidente do grupo do Partido Popular Europeu, ainda não manifestou publicamente o seu apoio a nenhum dos três candidatos à liderança mas deverá fazê-lo nas próximas semanas, segundo fontes sociais-democratas. No entanto, em janeiro, Paulo Rangel esteve ao lado de Rio na crise política que terminou com o Conselho Nacional do partido a votar favoravelmente uma moção de confiança à atual direção, derrotando os críticos. Rangel foi ainda o escolhido por Rio para voltar a ser o cabeça de lista do PSD ao Parlamento Europeu, pelo que o seu apoio ao atual líder é visto como opção provável.

Quando questionado na Prova dos 9 da TVI24 sobre se o recente debate televisivo entre os três candidatos ajudou a definir o seu apoio, Rangel “confessou” que “não precisava deste debate para fazer a sua escolha”, prometendo tornar pública a sua decisão “na devida altura”.

Dos restantes eurodeputados que compõem o grupo do PSD no Parlamento Europeu, o apoio de José Manuel Fernandes a Rio afigura-se como um dos mais importantes. Ex-autarca de Vila Verde e atualmente coordenador do PPE na poderosa comissão dos Orçamentos do PE, Fernandes lidera ainda a distrital de Braga, uma das maiores e mais influentes do partido mas onde a disputa interna promete ser renhida.

Outro apoio a Rio que chega do Parlamento Europeu é o de Maria da Graça Carvalho. Ex-ministra da Ciência e do Ensino Superior nos governos PSD, a eurodeputada elogia Rui Rio na página de recandidatura do atual líder afirmando que este “põe sempre o interesse geral à frente de objetivos individuais”.

Também a eurodeputada Lídia Pereira manifestou apoio ao atual presidente ao afirmar à Rádio Observador que “teria muito gosto que Rui Rio se mantivesse no cargo”. A jovem economista foi uma aposta do atual presidente para número dois da lista às europeias, o que na altura gerou alguma surpresa. Apesar de ter entrado recentemente na política, Lídia Pereira é desde 2018 líder da juventude do PPE, organização que junta 63 juventudes partidárias de centro-direita de toda a Europa (entre as quais a JSD).

O ECO apurou ainda que Álvaro Amaro está igualmente ao lado de Rio. O eurodeputado é ex-presidente de câmara e ex-líder da distrital do PSD da Guarda, apoiante de Rio na anterior candidatura, próximo do atual líder e com influência entre os autarcas do partido.