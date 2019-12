O presidente e líder da bancada parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) é considerado pelos portugueses a melhor opção para assumir as rédeas do partido, de acordo com o Barómetro da Intercampus. Rui Rio está bem à frente dos seus dois opositores: Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.

De acordo com uma sondagem para o Jornal de Negócios (acesso condicionado), a pouco mais de um mês para as diretas do partido, Rui Rio é considerado o melhor candidato para a liderança dos sociais-democratas por 40,6% dos inquiridos. Ao mesmo tempo, Luís Montenegro é o escolhido por 14,2% dos portugueses, já Miguel Pinto Luz é o menos popular, com 3,3% dos votos.

Há cerca de um mês, um outro estudo de opinião dava conta de que Luís Montenegro era o rival com mais notoriedade entre os portugueses para enfrentar Rui Rio. Na altura, 66,6% dos inquiridos pelo Barómetro da Intercampus diziam conhecer ou já ter ouvido falar do antigo líder parlamentar.

Esta quarta-feira os três candidatos vão ter o primeiro frente-a-frente na RTP, pelas 21h00, coincidindo com a data do aniversário da morte do fundador do partido, Francisco Sá Carneiro.

As diretas do partido estão marcadas para 11 de janeiro, estando o Congresso do PSD previsto para 7 a 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.