Hoje nas notícias: PPR, fundos de coesão e Montepio

O reforço do investimento para a reforma é uma das principais notícias nos jornais nacionais desta quarta-feira. O Governo calcula em 10% corte nos fundos de coesão para Portugal, enquanto o têxtil deverá perder empresas e empregos nos próximos anos. Na véspera da assembleia geral de acionistas do Montepio, Tomás Correia está também em destaque.

Portugueses reforçam investimento em PPR

Os aforradores em Portugal investiram 2,5 mil milhões de euros em Planos Poupança Reforma (PPR) entre janeiro e setembro. O montante representa um reforço de 272 milhões face a igual período do ano passado, segundo mostram os dados do relatório da atividade seguradora, divulgado pela Autoridade de Supervisão de Seguros (ASF). A preferência vai para produtos com garantias de capital e rendimento, enquanto apenas 359,5 milhões foram alocados a PPR associados a algum tipo de risco.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Governo calcula em 10% corte nos fundos de coesão para Portugal

A presidência finlandesa da União Europeia enviou aos Estados-membros o desenho do orçamento de longo prazo do bloco e o ministério do Planeamento calcula que represente um corte de 10% nos fundos de coesão para Portugal. “A proposta da presidência finlandesa é, de todo, inaceitável para o Governo português e está claramente abaixo da necessidade de financiamento da Europa, da coesão e também das novas prioridades da nova Comissão Europeia”, afirmou o ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Têxtil vai perder duas mil empresas e 28 mil empregos até 2025

O novo plano estratégico para o têxtil, que será apresentado esta quarta-feira em Vila Nova de Famalicão, aponta para um desaparecimento de duas mil empresas nos próximos sete anos, bem como, para um corte expressivo nos postos de trabalho, onde os postos de trabalhos diretos vão reduzir-se para “mais de 110 mil” comparados com os 138 mil funcionários identificados até final do ano passado. Ainda assim, é expectável que as vendas aumentem, impulsionadas pelo aumento das exportações.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso condicionado).

Tomás Correia quer novo líder do Montepio antes de sair

Tomás Correia, que se prepara para abandonar a presidência da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), convocou uma assembleia geral extraordinária de acionistas para para antecipar a alteração de estatutos e acelerar a nomeação de Pedro Leitão para presidir à Comissão Executiva da instituição financeira. A convocatória (para a reunião que irá acontecer esta quinta-feira) chegou com apenas oito dias de antecedência e poucas horas depois de o pedido de registo de idoneidade ter sido entregue no Banco de Portugal.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

BCE vê Portugal como mau exemplo nos processos de insolvência

Portugal é visto como um mau exemplo na alocação eficiente de recursos pelo Banco Central Europeu (BCE). O membro do Conselho Executivo do BCE Benoît Coeuré falava sobre o projeto inacabado da moeda única, referindo que a Zona Euro ainda não conseguiu ficar “à prova de uma crise”, e acabou por referir-se a Portugal. “É preciso reduzir as barreiras à entrada enfrentadas pelas empresas, particularmente no setor dos serviços, e é preciso melhorar a qualidade do sistema de insolvência”, afirmou Coeuré sobre o caso português.

Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo (acesso livre).