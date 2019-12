Lisboa segue ganhos da Europa. Energia puxa

Lisboa está de regresso aos ganhos. Depois da queda acentuada registada na última sessão, o PSI-20 recupera, à semelhança do que se verifica nas restantes praças europeias, beneficiando da valorização dos títulos do setor da energia, isto num dia positivo para os “pesos pesados” da bolsa nacional.

O PSI-20 está a ganhar 0,37%, para 5.056,47 pontos, depois da queda de quase 1% na sessão anterior, dia que ficou marcado pelos receios dos investidores quanto a um adiar da resolução da guerra comercial entre EUA e China para depois das eleições norte-americanas. Está, assim, a subir, após quatro dias em queda. Na Europa, o Stoxx 600 soma 0,1%.

Corticeira Amorim e Ibersol lideram os ganhos, somando mais de 1%, mas a puxa pela bolsa estão os títulos do setor da energia, com a EDP a destacar-se ao somar 0,48% para 3,561 euros. EDP Renováveis e REN também sobem, enquanto a Galp Energia está pouco alterada, a cotar nos 14,39 euros por ação.

Nota positiva também para a Jerónimo Martins, que avança 0,42%, bem como para outro “peso pesado”, o BCP, que avança 0,32% ‘para citar nos 18,92 cêntimos. Os CTT, por seu lado, ganham mais de 0,5% para os 3,158 euros.

A impedir uma subida mais expressiva apenas duas cotadas, Sonae Capital e Ramada, enquanto fora do PSI-20 o destaque vai para a Vista Alegre que está suspensa de negociação depois de ter avançado com um aumento de capital através da venda de novos títulos numa colocação privada realizada com um valor entre 1,00 e 1,15 euros. Na última sessão os títulos valiam 1,34 euros.

