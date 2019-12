O PSD entregou esta sexta-feira um requerimento na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças para que o ministro das Finanças seja ouvido sobre o novo regime de parcerias público-privadas (PPP). Este pedido de audição junta-se aos pedidos de apreciação parlamentar que o Bloco de Esquerda vai entregar e o CDS defende.

Os sociais-democratas consideram que o novo regime de PPP introduz “profundas alterações” nas regras atuais em vigor desde 2012, as quais “suscitam grandes preocupações (…) desde logo porque parecem evidenciar uma diminuição da transparência e um aumento da discricionariedade na constituição das PPP, dificultando o respetivo escrutínio público”.

“Acresce que aparenta existir uma redução da intervenção e do poder de decisão do ministro das Finanças em todo o processo de constituição de parcerias, face à legislação que vigorou até ao momento, o que constitui também motivo de apreensão e cujas motivações devem ser esclarecidas”.

Estes motivos levaram o PSD a pedir que Mário Centeno seja ouvido com urgência na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.

Entre as alterações previstas no diploma publicado na quarta-feira em Diário da República estão as seguintes:

A decisão de contratar uma PPP passa para a mesa do Conselho de Ministros, ganhando assim um pendor mais político. Na lei até agora em vigor, cabia ao ministro das Finanças e ao da tutela do projeto em causa essa responsabilidade.

As autarquias e as regiões autónomas, bem como as entidades por estas criadas, ficam fora das regras das PPP, revela uma norma interpretativa incluída no diploma.

As medidas de política de habitação, tomadas ao abrigo da Lei de Bases da Habitação, estão também excluídas da aplicação das regras das PPP.

O novo regime de PPP deixa de ter um guião fixo com 16 exigências que serviam de pressupostos para o lançamento e adjudicação das PPP, entre eles, a análise de custo benefício. Os critérios para cada PPP serão definidos caso a caso através de uma Resolução do Conselho de Ministros.

O Governo aprovou no Conselho de Ministros a 21 de novembro um decreto-lei que altera as regras das PPP. Sendo um decreto-lei, o diploma foi diretamente para Belém, tendo merecido o aval de Marcelo Rebelo de Sousa esta segunda-feira.

Já esta quinta-feira, o Governo garantiu que o novo diploma das PPP “preserva inteiramente” os passos necessários para assegurar que os encargos para o Estado são calculados de forma correta, bem como a prova de que a PPP é a melhor opção para o Estado, quando comparada com outras soluções.