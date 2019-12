O CDS vai chamar ao Parlamento o decreto-lei do Governo que altera as regras das parcerias público privadas (PPP). Os centristas consideram “inaceitável que se prescinda da análise custo benefício como requisito inicial” no lançamento e adjudicação das PPP, disse ao ECO o deputado do CDS João Almeida.

O Governo aprovou no Conselho de Ministros a 21 de novembro um decreto-lei que altera as regras das PPP. Sendo um decreto-lei, o diploma foi diretamente para Belém, tendo merecido o aval de Marcelo Rebelo de Sousa esta segunda-feira.

No entanto, há aspetos do diploma, publicado esta quarta-feira em Diário da República, que não agradaram aos centristas. “Vamos pedir a apreciação parlamentar” do decreto-lei, disse João Almeida ao ECO, acrescentando que o mesmo pedido ainda será entregue esta quinta-feira. Este é o instrumento parlamentar que os partidos têm ao seu alcance para forçar o debate de um diploma na Assembleia, quando este vai diretamente de São Bento para Belém.

“O que nos move é a necessidade de rigor e transparência no regime de PPP”, explicou o deputado do CDS.

Entre as alterações previstas no diploma estão as seguintes:

O regime de PPP é um regime “especial em que o Estado tem que se proteger”, diz João Almeida, lembrando que “no passado houve PPP ruinosas [para o Estado] mesmo tendo sido feita uma análise custo benefício”.

O centrista refere ainda que uma PPP lançada sem os cuidados necessários pode acabar por resultar em “prejuízos orçamentais”.

Questionado sobre qual o prazo para se realizar o debate sobre o tema no Parlamento, o deputado do CDS disse acreditar que este só se realizará “provavelmente depois do debate do Orçamento”. As duas próximas semanas têm a agenda já cheia, depois segue-se o calendário de debate do Orçamento, que só termina a 6 de fevereiro com a votação final global do documento.

A ideia dos centristas é pedir “alterações ao diploma e não a sua revogação”, disse João Almeida.

O decreto-lei do Governo altera um decreto-lei de 2012, aprovado durante o Governo de Passos Coelho, bem como o Código dos Contratos Públicos na parte que trata as PPP.