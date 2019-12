A economia portuguesa cresceu 0,3% no terceiro trimestre do ano, um abrandamento significativo face ao crescimento de 0,6% verificado nos dois primeiros trimestres do ano. Portugal cresceu em linha com a média da União Europeia, e mais uma décima que a média dos países do euro, mas só quatro economias cresceram a um ritmo inferior ao da economia portuguesa, entre elas as economias da Alemanha e Itália, maior e terceira maior economias do euro.

O Eurostat publicou esta quinta-feira os dados do crescimento económico dos países da União Europeia no terceiro trimestre do ano. Com 25 países com dados disponíveis, houve 16 economias a crescer a um ritmo superior ao da economia portuguesa no terceiro trimestre.

Portugal surge como a 17.ª economia com maior ritmo de crescimento em cadeia, empatado com o mesmo ritmo de crescimento que outros quatro países: França, Reino Unido, Dinamarca e Suécia.

Pior que o ritmo de crescimento verificado pela economia portuguesa, só houve quatro economias, entre elas duas das maios importantes no bloco europeu. A Alemanha, maior economia europeia, cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre, evitando por pouco uma recessão. A Itália, quarta maior economia da União Europeia (e terceira maior da Zona Euro) também cresceu apenas 0,1%, mantendo um ritmo de crescimento que tem sido anémico nos anos mais recentes. Também a Áustria cresceu apenas 0,1%, e a Lituânia cresceu 0,2%.

Quando se compara com o mesmo período do ano passado, a economia portuguesa surge numa posição mais favorável e a crescer significativamente acima da média. Face à média dos países da União Europeia, a economia portuguesa cresceu mais 0,5 pontos percentuais. Em comparação com a média dos países que partilham a moeda única europeia, cresceu mais 0,7 pontos percentuais.

Dos 25 Estados-membros para os quais há dados disponíveis, 14 deles viram as suas economias crescer mais que a Portuguesa. Portugal surge em 15.º lugar, com um crescimento de 1,9% do PIB, o mesmo que o verificado na Letónia. Abaixo de Portugal, estão nove economias, entre elas as quatro maiores economias da União Europeia: Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Aliás, entre o top 5 das maiores economias, só Espanha cresceu mais em termos homólogos, e foi apenas mais uma décima.

(Artigo atualizado às 10h44)