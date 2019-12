Depois de o Spotify divulgar quais foram as músicas e os artistas mais ouvidos do ano, é a vez de o YouTube mostrar quais foram os vídeos mais vistos nos últimos meses em Portugal. Este top 10 tem um pouco de tudo, desde paródias, política, humor e até clubismos. Mas atenção, o que conta não são apenas as visualizações. Os critérios são, explica o YouTube, o número de likes, partilhas, comentários e a evolução desde que o vídeo foi publicado.

E o vídeo mais popular do YouTube este ano foi a paródia da música de Ariana Grande — “Thank U Next” –, da autoria da portuguesa Mafalda Creative. O vídeo tem 1,91 milhões de visualizações, 163.000 likes e mais de 7.000 comentários. “O meu som nas trends, para ter mais friends, rainha da net, quero o meu som nas tendências já”, diz o refrão da paródia.

O segundo vídeo mais popular entre os portugueses vem do Brasil e chama-se “Ticolé é muito bom”. Com pouco mais de dois minutos, o vídeo retrata um grupo de amigos a divertirem-se enquanto um deles canta uma música sobre um “ticolé”, um gelado. O vídeo tem mais de 38 milhões de views, 1,9 milhões de likes e quase 80 mil comentários.

Em terceiro lugar está o vídeo da youtuber Angie Costa, chamado “Namorado reage ao meu videoclipe polémico”. O vídeo conta com mais de 976 mil visualizações, 60 mil likes e pouco mais de mil comentários.

Destaque ainda para a sétima posição, ocupada pela entrevista de Ricardo Araújo Pereira a Joacine Katar Moreira, do Livre. O vídeo feito durante o programa “Gente Que Não Sabe Estar” tem mais de 995.000 visualizações, 13.000 likes e mais de dois mil comentários.

Veja os dez vídeos mais populares do YouTube em Portugal

1. Rainha da Net – Paródia (Thank U, Next – Ariana Grande) — Mafalda Creative

2. TICOLÉ É MUITO BOM ! — ON Music

3. NAMORADO REAGE AO MEU VIDEOCLIPE POLÉMICO — Angie Costa

4. impasse — Pedro Teixeira da Mota

5. o resto da tua vida __ a descoberta (I) — Carlos Coutinho Vilhena

6. EDY | Ep. 4 Baile de Finalistas — A Escola

7. Joacine Katar Moreira entrevistada por Ricardo Araújo Pereira — TVI 24

8. Temos algo para vos contar — Wuant

9. 10 COISAS QUE NINGUÉM CONTOU DOS MORANGOS — João André