Os modelos S, X e 3 da Tesla vão sofrer uma alteração de software que vai permitir ver Netflix ou a Hulu, uma rede de streaming de filmes e séries norte-americana, mas apenas quando o carro estiver estacionado. Além disso, os condutores que tenham acesso à funcionalidade full self-driving podem dar instruções ao veículo para vir ter com eles.

No que toca ao entretenimento, para além da visualização de conteúdos streaming, esta nova atualização vai permitir ter acesso ao Youtube e ao Spotify Premium. Para criar ainda mais diversão a bordo dos veículos elétricos haverá também espaço para cantar um reportório extenso de canções e letras em várias línguas com o modo “Caraoke”. Na versão 10 a Tesla ampliou a rede de jogos do Tesla Arcade.

De acordo com a fabricante, citada pela CNN Bussiness, trata-se da “maior atualização de sempre” e “é mais um exemplo de como a Tesla continua a inovar de dia para dia. Os clientes deverão começar a receber avisos para procederem à sua atualização nos próximos dias.

Entre outras novidades relativas à condução está o aperfeiçoamento da funcionalidade full self-driving e Enhanced Autopilot. Com este update, se o carro estiver estacionado e dentro da linha de visão do condutor este pode dar-lhe instruções para que o carro venha ter com ele, evitando obstáculos.

Apesar de a Tesla considerar que esta é a “funcionalidade perfeita” para quem estiver carregado ou com o carro à chuva, avisa os condutores que “devem permanecer responsáveis pelo carro e monitorizá-lo o tempo todo”, escreve a cadeia de televisão norte-americana.