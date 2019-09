Neste rent-a-car só pode escolher um Model… da Tesla

O ecrã marca 60% de bateria. Coloca-se o destino, de Lisboa ao Porto. Mais uma paragem obrigatória em Fátima. Para recarregar.

João Marcos Marchante explica, um por um, os passos para fazer uma viagem sem sobressaltos. Quer dizer, mais ou menos: é que, na verdade, João só passa a palavras o que se pode ver no ecrã assente no tablier do Model X, um dos oito automóveis Tesla que a Watts on wheels tem para alugar. Este carro é “anti-erro”, garante.

João é um dos 16 sócios fundadores da empresa, criada por apaixonados e aficionados da Tesla, em particular, e da mobilidade elétrica, em geral. A ideia de começar uma rent-a-car dedicada a veículos elétricos surgiu no grupo de Facebook “Tesla Club de Portugal”. “É um grupo que junta os entusiastas todos de Portugal. Eu estava lá porque gosto dos carros, às vezes dizia coisas que já sabia quando aparecia alguém que sabia ainda menos do que eu. A ideia surgiu no meio de uma conversa a propósito do quinto modelo anunciado pela Tesla e que a marca vai lançar, um Roadster 2, um super carro: faz dos 0 aos 100 em 1,9 segundos, autonomia gigantesca e uma performance brutal comparada com outros ‘supercarros’ e que vai custar 250 mil euros, um preço baixo para um hiper carro. Um elétrico, ninja, espetacular, por 250 mil”, relembra João.

Comentário puxa comentário, a Tesla tinha pré-reservas anunciadas e houve uma pessoa no grupo que propôs, “meio a brincar, meio a sério”, a compra conjunta do carro, numa operação que poderia ser gerida através de um modelo de time sharing. “52 pessoas, 52 semanas num ano, uma para cada investidor. Havia o problema do titular do carro, e surgiu a ideia de criar uma rent-a-car para evitar semanas sem ocupação e fazer render o investimento. Só que uma rent-a-car, por lei, tem de ter pelo menos sete carros”, explica João Marcos Marchante. Foi daí que pareceu surgir a oportunidade de negócio.

No grupo, os mais entusiastas da ideia decidiram marcar encontro presencial. Local escolhido? Fátima. E não foi só por fé no negócio. “Fátima foi onde foi inaugurado o primeiro supercarregador da Tesla em Portugal, é literalmente um ponto de peregrinação na A1″. Esse foi apenas o primeiro encontro. Os sócios juntaram-se mais vezes, numa série de reuniões, e perceberam que o fornecedor poderia bem ser potencial cliente.

Vejamos: a Tesla, como política de manutenção e costumer service, dá um carro de cortesia quando o veículo do proprietário demora mais de quatro horas a ser devolvido. Problema: a Tesla tem carros de cortesia mas, muitas vezes, faltam. “E não há carros destes para alugar em Portugal”, assegura João. Oportunidade: um dono de um carro que anda “a eletrões” não ficará muito satisfeito se, ainda que temporariamente, lhe derem um carro a gasóleo em troca do seu veículo verde. “Juntou-se a fome à vontade de comer porque, por um lado, a Tesla não tinha carros suficientes e queria desfazer-se dessa frota, alugando mais carros. Se esta rent-a-car fosse só Tesla, serviríamos a Tesla para nós próprios. Abordou-se a Tesla de alguma forma: foi uma mistura da brincadeira do Roadster com a lei para abrir uma empresa com um mínimo de sete carros, mais o argumento de ajudar a própria Tesla a servir melhor os seus clientes”, detalha João. Negócio pensado, negócio feito.

“Isto é uma experiência, é como ir jantar a um restaurante com duas estrelas Michelin. É uma experiência, sobre rodas”, defende João Marcos Marchante. “Claro que serve para suprir necessidades de mobilidade de alguém mas isso é extremamente redutor”, sublinha.

Lançada no final do ano passado, a Watts on Wheels tem atualmente oito Tesla disponíveis para aluguer — Model S, Model X e Model 3 –, assegurando pelo menos um exemplar de cada modelo lançado pela marca de Elon Musk. Os preços por dia/carro começam nos 165 euros e incluem o seguro contra todos os riscos, uma franquia, caução, carregamentos ilimitados na rede Tesla e não tem limite de quilómetros. O valor por dia diminui mediante a duração do período de aluguer: quantos mais dias, menor o preço diário.

Presença em casamentos

“Este fez uma presença num casamento”, conta João, a propósito do Model X, o maior da Tesla e com espaço para sete pessoas. O carro é único na frota da Watts on wheels e um dos favoritos dos clientes. Estes variam muito em termos de perfil: vão desde mulheres que querem surpreender os seus maridos a um avô que, em vez de comprar um presente ao neto, alugou o seu Tesla favorito para o levar a dar um passeio.

O serviço está disponível em duas localizações no país — Lisboa e Porto — e, além do negócio B2C, a Watts on wheels começa agora a dar os primeiros passos em B2B. “Estamos a abordar empresas com posicionamento verde que queiram experimentar, apaparicar um cliente ou tenham, por exemplo, uma bolsa de rent-a-car dentro da empresa”, conta o cofundador. Tudo baseado na simplicidade do serviço.

“Dizemos muito que isto é para tratar como um telemóvel: o cliente chega a qualquer lado, o carro vai carregar como carrega o seu telefone. Como quando chegamos a um restaurante e estamos sem bateria e pedimos se se pode pôr a carregar um bocadinho. É só perguntar se tem uma ficha”, explica.