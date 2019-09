Analistas afirmam que seguro da Tesla não é ameaça

A Tesla lançou o seguro automóvel que Elon Musk, o criador da marca, havia anunciado em Abril ultimo. Foi agora revelado pela empresa, quando do lançamento da apólice na California, que significa uma redução dos preços para os segurados de 20 a 30%, que as apólices podem ser canceladas ou modificadas a qualquer momento e que o seu pagamento pode ser mensal.

Analistas do Crédit Suisse, que recentemente estiveram numa apresentação da empresa a propósito deste seguro, revelaram ao jornal Reinsurance News que “é mais provável que Tesla se torne parceira de múltiplas seguradoras do que se torne uma formidável competidora no mercado”.

O primeiro sinal de normalidade teve origem num documento da California Department of Insurance, a autoridade reguladora daquele estado norte-americano, onde consta que o programa segurador da Tesla seria assegurado pela State National Insurance Company, uma seguradora subsidiária da Markel Corporation, que já tinha servido de incubadora a outros projetos especiais de outros proprietários.

A Tesla lançou o produto segurador próprio na Califórnia e continua apenas a agir nessa região. Vendendo carros totalmente elétricos, a empresa tem alguns elementos contra o conseguir preços competitivos. Nos Estados Unidos os segurados enfrentam o problema de um veículo da marca ser produto complexo, com tempos de reparação longos e frequentemente com maiores custos, para além da disponibilidade de peças não ser perfeita.

No entanto, a Tesla tem a seu favor que os carros que fabrica serem menos suscetíveis de se tornarem perdas totais em resultado de acidentes. Também o uso pioneiro de telemática pode permitir um conhecimento mais profundo da utilização dos veículos seguros e consequente maior controlo sobre os riscos.

Em conclusão, os analistas citados pelo jornal afirmam que “sempre que um gigante tecnológico entra num setor pensa-se logo em disrupção”, acrescentando que a entrada da Tesla no negócio dos seguros não é uma ameaça maior que outras, de outras origens, que o setor enfrenta.