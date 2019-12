O fim do ano está próximo e, por isso, é uma boa altura para refletir sobre os últimos 12 meses. Entre músicas, podcasts, artistas, foram muitas as pesquisas e muitas as horas de phones nos ouvidos. Mas, afinal, quem foram os nomes que uniram o mundo através da música e dos podcasts este ano? O Spotify foi à procura da resposta para saber o que o mundo ouviu este ano.

Nos melhores artistas, o destaque foi para Post Malone. Com apenas 24 anos, o cantor foi o mais ouvido no Spotify durante este ano, com mais de 6,5 mil milhões de streams em todo o mundo. De acordo com o ranking, esta é a primeira vez que o também rapper e compositor entra para o topo da lista.

E esta proeza foi conseguida apenas 12 semanas depois de ter lançado o álbum “Hollywood’s Bleeding” (que é também o segundo álbum mais ouvido do ano). A colaboração com Swae Lee em “Sunflower” valeu-lhe ainda uma entrada no top das músicas mais ouvidas do ano.

A segunda artista mais ouvida do ano foi Billie Eilish. A cantora e compositora de 17 anos lançou este ano o álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, que ultrapassou os seis mil milhões de streams. Este álbum foi o mais vendido do ano, dando a Billie a oportunidade de ser a primeira artista feminina com um álbum na lista dos mais ouvidos. A sua música “Bad Guy” também foi a segunda mais ouvida de 2019.

A fechar este ranking está Ariana Grande. Lançado em fevereiro, o álbum “Thank You” valeu-lhe a distinção de terceira artista mais ouvida no Spotify em todo o mundo. A música “7 Rings” também esteve entre as cinco mais ouvidas do ano. Mas Taylor Swift também está de parabéns ao ser a terceira artista feminina mais ouvida na plataforma com o álbum “Lover”.

E os mais ouvidos do ano no Spotify foram…

Artistas mais ouvidos

Post Malone Billie Eilish Ariana Grande Ed Sheeran Bad Bunny

Artistas femininas mais ouvidas

Billie Eilish Ariana Grande Taylor Swift Camila Cabello Halsey

Artistas masculinos mais ouvidos

Post Malone Ed Sheeran Bad Bunny Khalid J Balvin

Músicas mais ouvidas

“Señorita” — Camila Cabello, Shawn Mendes “Bad Guy” — Billie Eilish “Sunflower” — Post Malone, Swae Lee “7 Rings” — Ariana Grande “Old Town Road – Remix” — Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Álbuns mais ouvidos

“When We All Fall Asleep, Where Do You Go?” — Billie Eilish “Hollywood’s Bleeding” — Post Malone “Thank U, Next” — Ariana Grande “No.6 Collaborations Project” — Ed Sheeran “Shawn Mendes” — Shawn Mendes

Podcasts mais ouvidos

The Joe Budden Podcast with Rory & Mal My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark Gemischtes Hack Fest & Flauschig The Misfits Podcast

Podcasts originais do Spotify mais ouvidos

The Joe Budden Podcast with Rory & Mal Gemischtes Hack Fest & Flauschig Serial Killers Herrengedeck – Der Podcast

E os mais ouvidos da década no Spotify foram…

Artistas mais ouvidos

Drake Ed Sheeran Post Malone Ariana Grande Eminem

Artistas femininas mais ouvidas

Ariana Grande Rihanna Taylor Swift Sia Beyoncé

Artistas masculinos mais ouvidos

Drake Ed Sheeran Post Malone Eminem The Weeknd

Músicas mais ouvidas