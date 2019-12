A carga fiscal em Portugal aumentou de 15,7% do PIB para 35,7% do PIB, entre 1965 e 2018, revelam estatísticas novas publicadas esta quinta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), e que mostram que só a Grécia e a Espanha apresentaram crescimentos maiores.

Na Grécia e em Espanha, a carga fiscal aumentou em 21,6 e 20,1 pontos percentuais nestes período de 53 anos, acima dos 19,7 pontos de agravamento em Portugal.

De acordo com a OCDE, apenas um país dos observados apresenta um recuo no peso que os impostos têm na economia. Na Irlanda, a carga fiscal medida em percentagem do PIB reduziu-se em 2,2 pontos, estando agora nos 22,3%. Os EUA ocupam a segunda melhor posição, com o menor aumento da carga fiscal (de 0,8%).

Nos EUA, a carga fiscal é das mais baixas entre os 36 países analisados, de 24,3%, ficando apenas acima da registada na Irlanda, Chile e México. No extremo oposto está França (46,1%(, Dinamarca e Bélgica, ambos perto dos 45%. Grécia, onde a carga fiscal mais subiu, está em 11.º lugar do ranking, à frente da Alemanha, sendo que Portugal está em 16.º.

A carga fiscal tem sido um dos temas mais polémicos recentemente em Portugal. O indicador tem apresentado níveis recorde, que o Governo enquadra com a receita fiscal e de contribuições sociais obtidas com o crescimento da economia e o maior dinamismo do mercado de trabalho.

No Orçamento do Estado para o próximo ano, o Governo quer aumentar a dedução em IRS com os filhos e mexer nos benefícios fiscais.