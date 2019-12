O Governo garante que o novo diploma das Parcerias Público-Privadas (PPP) “preserva inteiramente” os passos necessários para assegurar que os encargos para o Estado são calculados de forma correta, bem como a prova de que a PPP é a melhor opção para o Estado, quando comparada com outras soluções.

A declaração foi feita pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Caldas, durante a conferência de imprensa que se seguiu à reunião dos ministros.

“O diploma ontem [quarta-feira] publicado preserva inteiramente todos os aspetos da tramitação das PPP que visam a sua adequada quantificação de encargos bem como a demonstração de que a parceria apresenta para o setor público benefícios relativamente a formas alternativas de alcançar o mesmo fim”, garatiu André Caldas.

Entre as alterações previstas no diploma publicado na quarta-feira em Diário da República estão as seguintes:

A decisão de contratar uma PPP passa para a mesa do Conselho de Ministros, ganhando assim um pendor mais político. Na lei até agora em vigor, cabia ao ministro das Finanças e ao da tutela do projeto em causa essa responsabilidade.

As autarquias e as regiões autónomas, bem como as entidades por estas criadas, ficam fora das regras das PPP, revela uma norma interpretativa incluída no diploma.

As medidas de política de habitação, tomadas ao abrigo da Lei de Bases da Habitação, estão também excluídas da aplicação das regras das PPP.

O novo regime de PPP deixa de ter um guião fixo com 16 exigências que serviam de pressupostos para o lançamento e adjudicação das PPP, entre eles, a análise de custo benefício. Os critérios para cada PPP serão definidos caso a caso através de uma Resolução do Conselho de Ministros.

Esta quinta-feira, o Bloco de Esquerda e o CDS anunciaram que vão entregar um pedido de apreciação parlamentar para que o decreto-lei seja discutido na Assembleia da República.

“A apreciação parlamentar é um direito da Assembleia da República que o Governo obviamente respeitará e que acompanhará com interesse“, disse o governante, acrescentando que o Executivo “participará como é seu dever no debate”.