Chubb admite avançar para aquisições após emitir dívida

A Chubb INA Holdings, subsidiária norte-americana da Chubb, já fixou o preço de uma emissão de títulos de dívida não colateralizada dirigida a investidores institucionais, e informa que parte dos recursos captados poderá servir para financiar futuras aquisições.

Os documentos suplementares do prospecto preliminar da operação já chegaram ao regulador do mercado dos EUA (SEC-Securities and Exchange Commission). A emitente explica que o encaixe previsto de 1,4 mil milhões de euros será utilizado em despesas gerais da companhia, como financiamento de outras filiais, possível investimento estratégico ou aquisições, gastos de capital, reembolso e refinanciamento de dívida, detalha um comunicado da Chubb.

Garantida pela Chubb Limited (empresa-mãe), companhia suíça que atua no mercado global de seguros e resseguros, esta colocação de valores mobiliários (‘senior notes offering’) realiza-se em duas tranches (uma de 700 milhões de euros que vence em 2024 com remuneração de 0,30%, e outra de igual montante composta por papel com maturidade em 2029 e um cupão de 0,875%).

O sindicato bancário (‘joint-book running managers’) responsável pela preparação da emissão e gestão da colocação dos valores mobiliários inclui a Merryl Lynch International, Barclays Bank, Deutsche Bank, e a Wells Fargo Securities.