The Economist apoia ‘Lib Dems’ nas eleições inglesas

Nas eleições mais importantes dos últimos anos no Reino Unido, marcadas para 12 de dezembro, a revista britânica The Economist assumiu o apoio ao Partido Liberal Democrata, conhecido como os ‘Lib Dems’. “A principal razão é que os Lib Dems’ estão mais próximos do liberalismo que fundou esta revista”.

Num artigo com o título “O pesadelo britânico antes do Natal” (acesso pago), que faz a capa da revista e é não assinado (como sempre), a The Economist explica aos seus leitores o ‘endorsement’ aos Liberais Democratas, agora liderados por Jo Swinson. Primeiro, por causa das posições dos conservadores de Boris Jonhson sobre o Brexit e dos trabalhistas de Jeremy Corbyn no plano económico. E depois, justifica a escolha dos ‘Lib Dems’.

Além do programa económico, com o qual se revê, a the Economist reconhece que os Liberais Democratas não vão ganhar as eleições, mas podem ter um papel relevante no novo quadro parlamentar. “Se o Reino Unidos sair da União europeia em janeiro, os deputados dos ‘Lib Dems’ estarão entre os melhores advogados de um acordo comercial e os mais fortes oponentes de um ‘no-deal’. Não há um bom resultado deste pesadelo eleitoral. Mas, para a manutenção do centro político [político], é a melhor opção” para os ingleses.