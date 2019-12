Revista de imprensa internacional

A semana arranca com a continuação da greve das empresas de transporte público em Paris, que estão a provocar esta manhã uma “fila” de trânsito com mais de 600 quilómetros. Ainda em França, a francesa Sanofi anunciou a compra da biotecnológica norte-americana Synthorx por 2,5 milhões de dólares. Em Espanha, o El Corte Inglés está decidido a apostar no mercado asiático e, na Nova Zelândia, a erupção de um vulcão já provocou cinco mortos.

Les Echos

Greve do metro em França provoca engarrafamento com mais de 600 km

Naquele que é o quinto dia consecutivo de greve da RATP e da SNCF — empresas responsáveis pelo metro, autocarro e outros transportes públicos em Paris e arredores — na Île-de-France a situação é bastante dramática. Pouco depois das 8h da manhã já havia um engarrafamento com mais de 600 quilómetros. Este cenário deve-se, talvez, ao facto de, de forma a compensar a falha destes transportes, as autoridades terem permitido que veículos de transporte partilhado possam circular nas faixas destinadas a autocarros e táxis. Leia a notícia completa no Les Echos (acesso livre, conteúdo em francês)

Reuters

Francesa Sanofi compra biotecnológica por 2,5 mil milhões de dólares

A Sanofi anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo para a compra da Synthorx por 2,5 mil milhões de dólares (2,26 mil milhões de euros). Ao adquirir a biotecnológica norte-americana, a Sanofi pretende reforçar o seu fluxo de medicamentos para o cancro e para doenças autoimunes. Segundo o acordo, a Sanofi ofereceu 68 dólares por cada ação, o que representa um prémio de 172% face ao atual preço. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

Valor Econômico

Fraca recuperação económica ajuda a travar perda de popularidade de Bolsonaro

A lenta recuperação da economia do Brasil ajudou a conter a perda acentuada de popularidade do Presidente Jair Bolsonaro. As conclusões constam de um estudo da Datafolha que diz que Bolsonaro chega ao fim do primeiro ano de mandato com uma avaliação, no mesmo período, pior do que a dos ex-Presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. As duas únicas áreas do Governo cuja avaliação melhorou estão ligadas ao desempenho da economia. Nomeadamente, a taxa de aprovação do trabalho da equipa económica do Governo brasileiro e o combate ao desemprego. Leia a notícia completa no Valor Econômico (acesso livre, conteúdo em português)

El País

El Corte Inglés contrata 200 trabalhadores que falam chinês

A cadeia de supermercados espanhola está decidida a dar uma especial atenção ao mercado asiático. Depois de um primeiro passo com a facilidade de pagamentos através do WeChat e do AliPay, o El Corte Inglés apostou na contratação. Por isso, no supermercado do Paseo de la Castellana, em Madrid, há quase 200 trabalhadores que falam chinês, de forma a dar resposta aos cerca de 200 mil turistas que por lá passam. É nesta unidade que se localizam as empresas europeias mais luxuosas, como Louis Vuitton, Gucci ou Carolina Herrera. “As contas mais baratas [dos clientes chineses] eram de 5.900 euros e era comum contas de 7.000 ou 8.000 euros”, diz um ex-funcionário. Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol)

The Guardian

Erupção de vulcão na Nova Zelândia provoca cinco mortes

O vulcão Whakaari, na ilha Branca, na Nova Zelândia, entrou em erupção esta madrugada, provocando, até ao momento, cinco mortos. Há cerca de 200 pessoas afetadas, várias foram levadas para o hospital, algumas com queimaduras graves, e as autoridades ainda não conseguiram ter acesso à ilha, devido ao “ambiente inseguro”. Das menos de 50 pessoas que estavam na ilha no momento da erupção, cerca de metade eram passageiros de um cruzeiro. A última vez que o vulcão Whakaari entrou em erupção foi em 2016. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês)