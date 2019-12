Acha que sabe tudo sobre agricultura? Responda a este quiz

A agricultura na União Europeia (UE) é uma atividade económica relevante, diz o Eurostat, que preparou um quiz para testar os conhecimentos de quem diz conhecer o setor. Sabe quais são os Estados-membros que mais contribuem para a agricultura? E quais são os principais produtos agrícolas produzidos? E quais os custos envolvidos? São dez questões que vão mostrar se é, ou não, um verdadeiro connoisseur.

Para comemorar o arranque da Conferência Agrícola da UE, que vai decorrer esta terça e quarta-feira em Bruxelas, o Eurostat quis testar conhecimentos dos cidadãos europeus em várias áreas.

Se a resposta escolhida for a correta, é apresentada de imediato uma explicação e, em alguns casos, gráficos de Excel com números de anos anteriores. Se a opção selecionada for a errada, também é apresentada uma explicação da resposta certa. Está preparado? Então faça o teste!