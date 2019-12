Innovarisk vai formar corretores e mediadores em ciberisco

A Innovarisk vai apresentar um módulo de formação sobre Riscos Cibernéticos no próximo dia 12 de dezembro. A formação será dirigida a corretores e mediadores e será realizada em formato online, através de webinar, abordando “O que são os riscos cibernéticos”, “Conceitos básicos de segurança cibernética”, “Causas dos incidentes cibernéticos“ e pontos principais do seu produto “Seguro CyberClear”.

Este módulo de formação segue outros que ao longo de 2019 foram lecionadas em sessões presenciais sobre Automóveis Clássicos e de Luxo, Responsabilidade Civil Exploração e Produtos, Riscos Cibernéticos, Responsabilidade Civil Profissional, Habitação, Allrisks Comércio e Serviços, Directors & Officers, Responsabilidade Ambiental e Exposições e Arte.

De acordo com Gonçalo Baptista, diretor-geral da Innovarisk, “as ações de formação são um pilar estratégico essencial da nossa atividade. Só formando a rede de mediação sobre as vantagens das soluções diferenciadas, teremos consumidores a tomar decisões mais informadas e mais ajustadas ao nível de proteção que realmente precisam, conseguindo-se assim uma gestão de risco e financeira mais conscientes”.

A Innovarisk, representante do Grupo Hiscox e coverholder do mercado segurador Lloyd’s, desenvolve, no âmbito do projeto Innova|GO, um programa de formação destinado aos seus corretores e mediadores de seguros como forma de incrementar o conhecimento sobre seguros de nicho de mercado, pouco habituais nas suas rotinas diárias.