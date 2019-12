Navigator fecha administração com dois novos executivos

Depois da escolha de António Redondo para o cargo de CEO, substituindo João Castello Branco, que acumulou as funções de chairman e de presidente executivo, substituindo Diogo da Silveira, a Navigator fechou a administração com a cooptação de João Paulo Cabete Gonçalves Lé, ao mesmo tempo que promoveu Adriano Silveira de não-executivo a executivo.

Em comunicado enviado à CMVM, a empresa revela que foram eleitos os Órgãos Sociais para o quadriénio 2019/2022, tendo sido “deliberado, por unanimidade, proceder ao preenchimento desse posto por cooptação, designando-se para o efeito João Paulo Cabete Gonçalves Lé para o desempenho do cargo de administrador, com funções executivas”.

Além de Paulo Lé, cuja “nomeação será objeto de ratificação na Assembleia Geral ordinária a realizar em 2020, o “Conselho deliberou ainda nomear Adriano Augusto da Silva Silveira, atual membro não-executivo do Conselho de Administração como membro da Comissão Executiva da Sociedade, no mandato do quadriénio em curso, com efeitos a 1 de janeiro de 2020″, lê-se no mesmo comunicado ao mercado.

Com estas duas nomeações, a administração da Navigator passa a contar com um total de 14 membros, ficando concluído o processo de seleção dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2019/2022.