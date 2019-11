António Redondo é o novo CEO da Navigator

Quando, em fevereiro deste ano, João Castello Branco acumulou as funções de chairman e de presidente executivo da The Navigator, substituindo Diogo da Silveira, o objetivo foi logo anunciado, e passava pela escolha de um novo gestor executivo, desejavelmente até à assembleia geral de abril, mas os meses passaram, as entrevistas também, e agora a escolha acaba por recair num homem da casa, apurou o ECO: António Redondo vai ser o próximo Chief Executive Officer (CEO) da papeleira, o porta-aviões do grupo Semapa.

Com o desaparecimento prematuro de Pedro Queiroz Pereira, o patriarca da família, o grupo mudou a governação do grupo. Era PêQêQPê o chairman “executivo” da companhia, foi contratado Heinz-Peter Elstrodt, antigo presidente da McKinsey para a região da América Latina, consultora que deixou em 2015, e gestor especializado em empresas de base familiar, como é o caso. E João Castello Branco ficou como presidente executivo da holding que gere as duas companhias, além de presidente em exercício da The Navigator depois da saída de Diogo da Silveira. Neste contexto, as três filhas de Queiroz Pereira herdaram o património do pai e, no novo contexto, passaram a administradoras não-executivas da Semapa: Filipa Queiroz Pereira, Lua Queiroz Pereira e Mafalda Queiroz Pereira.

A escolha de um novo presidente executivo foi sempre um objetivo. A Semapa contratou uma empresa de ‘executive search’ e, durante meses, foram muitas as conversas e entrevistas, mas sem decisão final. Houve mais do que uma ‘short-list’, mas sem resultados. Um dos nomes que esteve em cima da mesa foi de António Pires de Lima, mas a escolha acabou por ser interna. António Redondo é licenciado em Engenharia Química na Universidade de Coimbra (1987) e com MBA em Marketing na Universidade Católica. Contactada a Semapa, não confirma nem desmente a informação, mas o ECO sabe que o comunicado ao mercado poderá sair nas próximas horas.

António Redondo é o que se pode dizer um “homem da casa”. Começou como estagiário e vai chegar a presidente da companhia papeleira, e acumula o conhecimento técnico do negócio à dimensão comercial, área que ‘tutela’ na administração da The Navigator.

Os diretores de primeira linha da The Navigator foram convocados para uma reunião, esta sexta-feira, precisamente para serem informados da escolha do acionista. O gestor, diga-se, vai assumir estas funções num momento particularmente sensível da companhia. Os resultados diminuíram em 2019, e há um conflito latente com os trabalhadores, o que talvez explique esta escolha, que acaba por ser surpreendente.

A Navigator enfrenta uma greve de trabalhadores entre 13 e 16 de novembro de 2019, mas a administração diz que não percebe argumentos dos trabalhadores, tendo em conta as várias concessões feitas, nomeadamente os aumentos generalizados nos ordenados e subsídios, mas também a redução do horário de trabalho e o fundo de pensões. Isto além do bónus de 23 milhões já pago.