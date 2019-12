Bankinter reforça oferta com seguros de crédito COSEC

O Bankinter acaba de reforçar as soluções oferecidas aos clientes empresariais da sua rede comercial com a disponibilização de coberturas da COSEC, anunciou a sucursal do banco espanhol em Portugal.

A instituição assinou um protocolo de distribuição dos produtos da Companhia de Seguros de Crédito (COSEC), visando permitir às empresas “a gestão do risco de crédito em condições mais seguras, cobrindo os prejuízos decorrentes do não pagamento das vendas a crédito de bens e serviços em Portugal e no estrangeiro”, refere um comunicado do Bankinter Portugal.

Citado no documento distribuído à imprensa, Alberto Ramos explica que a parceria “insere-se no compromisso assumido de apoio às empresas em Portugal, concretizada pela disponibilização das melhores soluções no mercado”. A associação com a COSEC (líder nos seguros de crédito em Portugal) “permite reforçar o posicionamento como especialistas no apoio ao negócio internacional, que é um dos vetores chave de crescimento da nossa atividade em Portugal para o segmento de empresas, combinando as competências de ambas as entidades”.

A parceria com a COSEC, que através deste acordo reforça igualmente a sua rede de distribuição de seguros de crédito, vem complementar a oferta do Bankinter para o segmento empresarial com vantagens importantes na relação com os seus clientes: