Valor global de fusões e aquisições nos seguros dispara 51%

O valor das operações de fusão e aquisição (M&A no acrónimo em inglês) no setor segurador, em todo o mundo, totalizou cerca de 15,2 mil milhões de dólares (cerca de 13,7 mil milhões de euros) no terceiro trimestre de 2019, de acordo com números da Global Data.

O total estimado evidencia um incremento de 51% face ao montante do trimestre precedente, mas sinaliza decréscimo de 27% quando comparado com o valor médio de 20,8 mil milhões de dólares dos quatro trimestres anteriores.

O ‘top5’ das operações de M&A somou mais de 9,9 mil milhões de dólares, representando 65,5% do total transacionado no trimestre em fusões e aquisições, segundo a companhia de análise e dados.

O maior negócio no período analisado foi a aquisição da Assurance IQ, pela Prudential Financial por 3,5 mil milhões de dólares, logo seguido da compra da SCB Life Assurance Public pelo Grupo FWD, por 3,01 mil milhões. A terceira posição é ocupada pela aquisição da Genworth MI (Canadá) pela Brookfield Business Partners por 1,93 mil milhões.

O quarto maior ‘takeover’ do trimestre foi protagonizado pela dupla Intact Financial e The Guarantee of North America, desembolsando 753,3 milhões pela Frank Cowan.

Por fim, a fechar a lista das cinco de maior valor, a transação de ativos entre a Allianz e a companhia Sul América, por 741,72 milhões de dólares, servirá a estratégia de expansão da seguradora alemã no Brasil.

Ainda de acordo com os dados da Global Data, perto de 9,3 mil milhões de dólares, ou 61% do valor total inventariado em M&A no trimestre, respeita a movimentos de consolidação no mercado norte-americano (só os EUA contribuíram com perto de 4,2 mil milhões de dólares para o valor total de M&A realizados do setor segurador no período, evidenciando acréscimo trimestral de 51% face ao montante verificado nos três meses anteriores).

O número de fusões e aquisições acordadas no mercado global de seguros, entre julho e setembro, foi de 302, mais de 13% face à média dos quatro trimestres anteriores. De todas estas, 121 ocorreram nos EUA (mais 12% face ao número do trimestre anterior).