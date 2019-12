O Governo vai avançar com um novo concurso público para a prospeção de lítio em 2020. A intenção está presente na proposta de Orçamento do Estado para 2020, entregue esta segunda-feira à noite no Parlamento pelo ministro das Finanças, Mário Centeno. O concurso vai abranger nove regiões do país e tem como objetivo criar um cluster relacionado com o minério.

O Executivo liderado por António Costa destacou, como uma das “principais medidas e objetivos a concretizar” na área dos recursos geológicos e mineiros em 2020, “lançar o concurso público para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de lítio e minerais associados, para nove áreas do território nacional”.

O projeto encontra-se a ser preparado, sendo que o Governo quer a “assegurar uma exploração sustentável” das reservas de lítio existentes no país. E sublinha querer desenvolver a indústria associadas, como a metalurgia e a indústria de baterias.

“Tem por objetivo desenvolver um cluster em torno deste recurso, que permita dar passos significativos e determinantes na cadeia de valor, ultrapassando as operações de mera extração e concentração, para investir também na metalurgia e em atividades de maior valor acrescentado no âmbito da indústria de baterias”, refere ainda a proposta.

A ideia de uma exploração sustentável de lítio já tinha sido expressa pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. O governante afirmou recentemente não quer que Portugal seja apenas um território de extração de lítio, mas sim que sejam desenvolvidas formas de reutilizar e regenerar o máximo de minério possível.

“Portugal detém uma grande diversidade geológica, sendo rico em recursos minerais. A atividade mineira, sobretudo quando integrada numa estratégia industrial mais vasta, constitui uma oportunidade para a economia das regiões onde se insere, como fatores potencializadores da valorização do território, do combate à desertificação e criação de emprego”, acrescenta o Governo no OE 2020.