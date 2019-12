Revista de imprensa internacional

A marcar o dia está a notícia de que o conselho de administração da Boeing decidiu suspender temporariamente a produção do 737 MAX, envolvido em dois acidentes de viação que causaram a morte de 346 pessoas. Na política, e menos de uma semana depois de Boris Johnson ter vencido as eleições do Reino Unido, o primeiro-ministro britânico está a planear avançar com uma emenda para garantir que o Reino Unido não vai pedir mais extensões do Brexit. A Toyota espera atingir novamente um recorde de vendas de carros no próximo ano.

Boeing confirma suspensão temporária da produção do 737 MAX

A Boeing decidiu suspender temporariamente a produção do modelo 737 MAX em janeiro. “O regresso em segurança do 737 MAX é a nossa prioridade”, referiu a fabricante em comunicado. A decisão não está a ser vista com bons olhos por alguns analistas consultados pela BBC, por considerarem que “terá um impacto massivo na Boeing, bem como, para os fornecedores e companhias”. A Boeing tinha a esperança de que o modelo em causa pudesse voltar a voar ainda este ano, mas a Administração Federal dos Estados Unidos (FAA) não deu permissão para que o regresso fosse feito tão rapidamente.

Boris Johnson quer lei a garantir que Reino Unido não vai pedir mais extensões do Brexit

No rescaldo das eleições antecipadas, o primeiro-ministro britânico quer garantir que cumpre o prometido. Boris Johnson está a planear avançar com uma emenda à legislação do Brexit que dite que o Reino Unido vai sair da União Europeia em 2020 e não irá estender o período de transição.

Netflix de olho no estrangeiro para compensar abrandamento nos EUA

A plataforma de streaming Netflix decidiu revelar os números das operações regionais fora dos Estados Unidos pela primeira vez, numa altura em que tem cada vez mais concorrência no mercado norte-americano. Os dados revelam que as operações na Europa, Médio Oriente e África (EMEA) mais do que duplicaram desde 2017, sendo esta a maior região fora dos EUA. No total, a Netflix tem 158,3 milhões de membros.

Amazon proíbe vendedores de utilizarem serviços da FedEX no serviço Prime

A Amazon está a impedir os vendedores da plataforma de comércio eletrónico de usarem o serviço de entregas da FedEx, uma empresa norte-americana, para encomendas do serviço Prime. “Ainda que esta decisão afete um número muito reduzido de vendedores, limita as opções destes pequenas empresas e pode colocar em causa a resposta aos consumidores”, lamenta a FedEx. O impedimento começa esta semana e vai durar “até que o desempenho das entregas por estes métodos melhore”, sublinha a Amazon.

Toyota prevê recorde de vendas globais de carros em 2020

A fabricante japonesa Toyota espera que, em 2020, as vendas globais de automóveis se mantenham em máximos históricos, mesmo com um abrandamento da procura nos principais mercados da marca, a China e os Estados Unidos. A fabricante japonesa planeia vender 10,77 milhões de veículos no próximo ano.

