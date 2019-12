A importância do processo de onboarding

Um programa de onboarding estratégico e estruturado constitui uma ferramenta poderosa de recursos humanos que contribui para fatores como a motivação, o engagement e a retenção de colaboradores.

A socialização organizacional, ou processo de onboarding, é um processo estratégico de integração de novos colaboradores, sendo determinante para assegurar uma experiência positiva para um novo colaborador na organização. Um programa de onboarding estratégico e estruturado, constitui uma ferramenta poderosa de recursos humanos que contribui para fatores como a motivação, o engagement e a retenção de colaboradores.

O processo de onboarding inicia-se aquando o primeiro contacto do potencial candidato com a organização, continuando após a sua contratação e ao longo do seu percurso inicial enquanto trabalhador. Assim sendo, quando é tomada a decisão de contratar um candidato, é necessário assegurar um processo de recrutamento e seleção eficaz e promover o acolhimento e integração do novo colaborador, promovendo a melhor experiência possível. O processo começa, então, na fase de recrutamento e seleção – socialização antecipatória –, prolonga-se ao longo do período experimental e culmina com a integração e transmissão de valores da organização – processo que pode variar no tempo, consoante a organização e a pessoa.

Na primeira fase do processo, são transmitidas e disponibilizadas aos candidatos um conjunto de informações basilares acerca da organização que incluem, entre outras coisas, a missão, os valores e normas pelas quais esta se rege. Esta fase do processo requer transparência, celeridade e empatia. A capacidade que a organização tem de promover uma experiência positiva nesta fase é decisiva em duas vertentes: por um lado, quanto mais informação for disponibilizada, melhor será a gestão de expectativas do candidato que seja selecionado; por outro lado, a promoção de uma imagem positiva nos candidatos, independentemente de serem selecionados ou não, é uma mais-valia em termos de employer branding.

Após a contratação, inicia-se o percurso do novo colaborador. A fase de adaptação mútua do colaborador e da organização ocorre através das várias interações que vão sendo estabelecidas. A existência de um programa estruturado que combine as componentes social e técnica, como por exemplo questões relacionadas com o papel do colaborador na função, apresentação à equipa e aos espaços de trabalho, ou um plano de formação inicial, vão contribuir para uma integração positiva do novo colaborador na organização.

São várias as estruturas de programas que podem ser desenvolvidos. Alguns exemplos já em vigor em algumas organizações são: a atribuição de um buddy, counselour ou mentor que acompanha e apoia o percurso do colaborador desde a sua entrada; realização de um team-building de pré-entrada; realizar um evento de integração no primeiro dia; um plano de integração imersivo para new commers com duração a definir, entre outros. Estes programas contribuem para a integração do colaborador, não só na sua função e equipa, mas também na organização.

Este processo de socialização não se esgota com a integração de novos colaboradores, pois é um processo contínuo que acompanha os colaboradores, ao longo da sua carreira na organização. Quando assumem uma nova função ou mudam de área de atuação ou geográfica, surgem novas e diferentes exigências que requerem uma mudança de mindset e novos conhecimentos, que requerem um ajuste do colaborador e da organização – um novo processo de socialização.

O desenvolvimento de programas estratégicos de onboarding asseguram uma melhor experiência aos novos colaboradores na organização e contribuem para fatores como a motivação, engagement, retenção.

E a sua organização, tem um programa de onboarding pensado para os novos colaboradores?

