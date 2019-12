Em comunicado, a companhia britânica explica porque escolheu a Tesla para lançar a «a primeira apólice de seguro auto conectado do mundo». Um em cada 10 carros vendidos atualmente no Reino Unido é elétrico e a Tesla responde por alguns dos modelos mais populares do mercado.

O novo produto, desenvolvido em parceria com a La Parisienne Assurances (igualmente uma especialista em seguros à medida), utiliza os dados coletados diretamente do veículo para calcular o valor do prémio a cobrar.

A lógica distintiva da By Miles é que um automobilista só deve pagar seguro pelos quilómetros que percorre. Cobrar a um cliente (que circule 10 000 quilómetros/ ano) o mesmo valor que cobra a outro (que percorre 100 mil no mesmo período) não é justo nem vantajoso. O setor segurador precisa de se atualizar e oferecer apólices tão inteligentes quanto os carros, sustenta a empresa.

“Carros elétricos e conectados são o futuro”, afirma James Blackham, co-fundador da By Miles. A nova apólice por quilómetro não envolve o acrescento de qualquer hardware, nem sequer uma caixa negra (‘tracker’ ou dispositivo rastreio) ou um smartphone para descarregar uma aplicação que precise de ser ativada a cada utilização do automóvel.

Com a nova apólice desenvolvida especificamente para veículos da marca Tesla, basta registar-se no serviço para partilhar a localização e a navegação. Daí para a frente, a contagem dos quilómetros e o valor do prémio estão assegurados, sendo que a apólice garante ainda outras coberturas, como a localização do carro em caso de roubo; danos ou roubo de baterias e respetivos cabos de recarregamento.