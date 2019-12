Hoje nas notícias: Costa, Prio e hospitais

Para o primeiro-ministro, não há motivos para que os partidos de esquerda não aprovem o Orçamento do Estado para 2020 que foi apresentado no início desta semana. A Prio quer entrar no projeto para produzir hidrogénio em Sines, tendo já marcado uma reunião com o secretário de Estado da Energia. O Tribunal de Contas calcula que a parceria público-privada do Hospital de Vila Franca de Xira permitiu uma poupança de cerca de 30 milhões de euros. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

“Não é de esquerda promover défices nem aumentar dívida”, diz Costa

António Costa não vê razão para que a esquerda não aprove o Orçamento do Estado para 2020, uma vez que dá “continuidade” às políticas da legislatura anterior. Ainda assim, o primeiro-ministro abre espaço para negociações no Parlamento no sentido de melhorar a proposta orçamental. Uma proposta que prevê um excedente de 0,2% do PIB, algo que não será um desconforto para os partidos da esquerda, afirma o chefe do Governo.

Prio quer entrar no projeto para produzir hidrogénio em Sines

A Prio está interessada em fazer parte do consórcio anunciado pelo Governo para instalar uma unidade de produção de hidrogénio em Sines. O presidente executivo da empresa diz que vê “com bons olhos o projeto”, e adiantou que já tem agendada uma reunião com o secretário de Estado da Energia, João Galamba, para discutir o assunto e manifestar o interesse.

PPP de Vila Franca de Xira permitiu poupança de 30 milhões

O Hospital de Vila Franca de Xira, gerido em regime de Parceria Público-Privada (PPP), permitiu ao Estado uma poupança estimada de 30 milhões de euros entre 2013 e 2017 face aos custos estimados na gestão pública, conclui um relatório de auditoria do Tribunal de Contas. O contrato entre o Grupo José de Mello Saúde e o Estado vai terminar em maio de 2021 e o Tribunal de Contas diz que a escolha do novo modelo de gestão terá de ser fundamentada.

Estado quer hospitais a cobrar por doentes que são abandonados

A cada dia que passa, cerca de mil pessoas que recebem alta de um hospital encontram-se sem sítio para onde ir. O Estado quer que os hospitais passem a cobrar pelos doentes que, quando estão nesta situação, acabam por ser abandonados.

Suspeita de “vigarice” nas quotas perturba campanha do PSD

Foram pagas cerca de 110 quotas em dois dias na concelhia de Boticas, o que levantou suspeitas no PSD. O diretor de campanha de um dos candidatos a líder do PSD, Luís Montenegro, decidiu pedir a intervenção do conselho de jurisdição nacional do partido, para que se pronuncie sobre este caso, que dizem temer que possa baralhar as contas.

