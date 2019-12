A iniciativa, promovida pelo Centros de Competências da Educação da especialista em contabilidade e apoio à gestão, pretende juntar profissionais e líderes de pensamentos de vários setores. A ideia é debater os desafios e oportunidades das indústrias, retirando depois conclusões efetivas para o mercado.

A primeira edição dos Think Tanks Moneris foi dedicada à educação, sob o mote “O futuro da educação: globalização e novas profissões”.

O debate juntou Rodrigo Queirós e Melo (Diretor Executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo AEEP), Carlos Vieira (Presidente do Conselho-Geral do Instituto Superior de Gestão e Vice-Presidente da ANESPO – Associação Nacional de Escolas), Carlos Fernandes (Senior Investment Manager AICEP), Pedro Dominguinhos (Presidente Instituto Politécnico de Setúbal e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos), Sónia Centeno Lima (Diretora Colégio Mira Rio), Diogo Simão (Administrador St. Peter´s School) e Sérgio Franclim (St. Peter’s Press), Pedro Faure (Diretor Colégio Planalto), Manuel Mexia e Joana Vaz Pinto (em representação do Grupo TASIS), e alguns quadros do Grupo Moneris.

Estando a globalização da educação no epicentro do debate, foram diversos os temas abordados, nomeadamente:

a adaptabilidade dos estabelecimentos de ensino à nova realidade global do ensino;

à nova realidade global do ensino; o crescimento do ensino profissional em Portugal e a crescente importância do mesmo na formação de quadros intermédios;

e a crescente importância do mesmo na formação de quadros intermédios; a complexidade do processo de equiparação do Bacharelato Internacional ao sistema de avaliação nacional;

ao sistema de avaliação nacional; metodologias e preocupações adotadas no estabelecimento de ensino face às novas tecnologias e aos perigos das redes sociais ;

; a necessidade de maior ligação entre o mundo empresarial e os estabelecimentos de ensino (secundários e universitário);

(secundários e universitário); experiências de sucesso desenvolvidas em Portugal;

desenvolvidas em Portugal; a atratividade de Portugal tendo como elemento primordial a melhoria dos níveis de desenvolvimento da população ;

; a problemática dos expatriados e a adequação do sistema de ensino às suas necessidades e culturas;

Em modo de conclusão, muitos dos intervenientes afirmaram que uma profissão de futuro é a de professor. A evolução tecnológica irá conduzir à extinção de muitas profissões. Porém, torna-se imperiosa a aposta na formação de novos professores capazes de substituírem a médio prazo os que atualmente exercem as suas funções.

















A Moneris pretende desenvolver novos thinks thanks no âmbito deste setor e confirma a publicação do seu primeiro Anuário sobre a Educação já no próximo ano, que se junta assim ao do Turismo e ao da Agricultura já existentes.

Os Think Tanks têm a chancela dos Centros de Competências Moneris, criados para pensar proativamente diversos mercados – Agricultura, Educação, Sector Social, Sistemas de informação e Turismo -, tendo em conta as tendências e os desafios de cada um. Neles reúne um conjunto de profissionais qualificados, com o objetivo de encontrar soluções integradas para cada indústria.