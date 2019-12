Victoria e Coface montam parceria para atacar PME

Considerando que mais de 90% do tecido empresarial português é constituído por PME, a Victoria justifica a parceria com o seu posicionamento privilegiado junto deste segmento. O anúncio do acordo estratégico realça a convergência de perspetivas entre duas companhias líderes.

Para a seguradora portuguesa, líder no seguro de mercadorias transportadas, “só a proximidade e conhecimento local da realidade e necessidades de cada empresa permite aferir o seu risco e desenvolver soluções de proteção adequadas e personalizadas”, lê-se no comunicado divulgado à imprensa.

Igualmente, a Coface, líder mundial de seguros de crédito, assume que “tem nas PME um alvo estratégico, pela relevância que este segmento tem no tecido empresarial português e pela importância que as suas soluções de proteção ao risco de crédito têm para a sustentabilidade das empresas.”

A Victoria contava em 2018 com 287 Colaboradores, ano em que emitiu 122 milhões de euros em prémios de seguro, tendo obtido 451 mil euros de resultado líquido A Victoria pertence ao grupo francês SMA, um grupo preponderamte no setor de seguros de construção e imobiliário em França e dispõe em Portugal de de uma sociedade holding e duas operacionais, tendo estas registado, no final de 2018, 174% de rácio de solvência na empresa do ramo Vida e 293,1 de rácio de Solvência na empresa do ramo Não Vida.

Mais de 70 anos de experiência e uma rede internacional perfeitamente articulada fazem da Coface uma referência em seguro de crédito, gestão de risco e economia global. Apoia 50.000 clientes com serviços e soluções que ajudam as empresas na tomada de decisões de crédito que permitam melhorar a sua capacidade de venda tanto no mercado doméstico como na exportação. Em 2018, a Coface empregava 4.100 pessoas em 100 países e registou um volume de negócios de 1.385 milhões de euros.