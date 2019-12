Devido ao temporal que, ao longo dos próximos dias, afetará vários distritos de Portugal, a Liberty operacionalizou um protocolo para intensificar o apoio aos seus segurados, disponibilizando uma linha exclusiva de atendimento aos clientes e parceiros de negócio para comunicação de ocorrências.

Em caso de incidentes no contexto do temporal causado pela depressão ‘Elsa’, os Clientes e Parceiros de Negócio podem contactar a Liberty Seguros pelo número de telefone 808 500 110 ou por correio eletrónico através do e-mail sinistros.tempestades@libertyseguros.pt.

A disponibilização destes meios de contacto visa facilitar (a clientes e agentes de seguros) a comunicação de ocorrências, de forma a assegurar uma intervenção mais rápida e eficiente, permitindo aos clientes regressarem à normalidade o mais depressa possível, explica a Liberty num comunicado.

Através dos canais disponíveis (telefone e email), os clientes da seguradora “poderão receber qualquer esclarecimento no âmbito das perdas ou estragos de bens, bem como obter mais informação sobre o apoio que está a ser prestado pela Liberty no terreno” reforça a mesma fonte.

A entidade recorda ainda o aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, informando que até à manhã do dia 21 de dezembro prevê-se um aumento da intensidade do vento em todo o continente, com rajadas até 95 km/h no litoral das regiões Norte e Centro e até 120 km/h nas terras altas, um aumento da altura significativa das ondas junto à costa, com ondas predominantemente de oeste com 4 a 7 metros, e precipitação persistente e por vezes forte.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu Coimbra, Guarda e Castelo Branco são os que estão sob alerta vermelho, pois poderão ser mais afetados pelas más condições atmosféricas no âmbito da depressão Elsa.

Como medidas de prevenção para evitar possíveis danos, a Liberty recomenda que os clientes não utilizem o automóvel ou tenham a máxima precaução ao volante e fechem corretamente as portas e janelas das suas casas.

Num comunicado disponibilizado ao meio da tarde desta quinta-feira no portal do Governo, o Ministério da Agricultura afirma que está a acompanhar a evolução da depressão ‘Elsa’ e os efeitos da mesma no território nacional.

Nesse sentido, “os técnicos das Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) estão prontos a intervir na avaliação da situação e no levantamento dos prejuízos, por forma a garantir a ativação dos mecanismos de apoio aos agricultores caso se demonstre necessário”, informou o Executivo.

Fundado em 1912, o Liberty Mutual Insurance Group (LMIG), com sede em Boston (EUA), é constituído por um conjunto de companhias internacionais de serviços financeiros diversificados e é um dos maiores grupos seguradores mundiais. O grupo emprega atualmente mais de 50 mil colaboradores distribuídos por 800 escritórios em 30 países.