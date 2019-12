Wall Street avança. Passa ao lado do impeachment de Trump

As ações norte-americanas iniciaram a sessão em alta ligeira, com os investidores a preferirem focar-se na queda dos pedidos de subsídio de desemprego, ignorando o impeachment do presidente Donald Trump, que dificilmente será destituído do cargo.

O S&P 500 soma 0,1%, para os 8.841,53 pontos, enquanto o Dow Jones avança 0,17%, para os 28.288,48 pontos. Por sua vez, o Nasdaq valoriza pela sétima sessão consecutiva — 0,16% — até um novo recorde intradiário de 8.841,53 pontos.

O sentimento do mercado está a ser ditado pelos dados económicos positivos na maior economia do mundo, isto no dia em que foi divulgado que os pedidos de subsídio de desemprego caíram de um máximo de mais de dois anos na última semana.

Pelo contrário, o facto de a Câmara dos Representantes ter aprovado duas acusações contra Trump, de abuso de poder e obstrução aos trabalhos do Congresso, colocando nas mãos do Senado, controlado pelos republicanos, o impeachment não denota estar a preocupar os investidores.

A nível empresarial, destaque positivo para a Conagra Brands, que vê as suas somarem 8,7%, depois de ter superado as suas estimativas trimestrais de vendas e lucros. No mesmo sentido segue a Micron Techmology, mas com ganhos de 3,5%, após a empresa sinalizar uma recuperação dos seus negócios em 2020 e dizer que recebeu licenças para fornecer alguns produtos à Huawei.