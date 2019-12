Donald Trump tornou-se o terceiro presidente dos Estados Unidos a passar para a fase seguinte do processo de destituição, no Senado. A Câmara dos Representantes aprovou duas acusações contra Trump, de abuso de poder e obstrução aos trabalhos do Congresso.

Em causa estão alegações de que Trump pressionou o presidente da Ucrânia, Volodymyz Zelensky, para investigar a atividade do filho de Joe Biden, candidato democrata à presidência, junto de uma empresa ucraniana envolvida em casos de corrupção. Agora, o destino do presidente norte-americano está nas mãos do Senado.

Processos de impeachment nunca passaram no Senado

Foi há 151 anos que, pela primeira vez, a conduta de um presidente norte-americano foi posta em causa num processo de destituição. Andrew Johnson foi acusado, em 1868, de violar a lei de posse do cargo, que atualmente já não está em vigor, que tinha como objetivo restringir o poder do presidente dos Estados Unidos de despedir certos funcionários sem a aprovação do Senado.

Por mais de um século não houve mais nenhum presidente a ser julgado no Senado. Em 1973, foi aberto um processo para a destituição de Richard Nixon, quando estalou o caso Watergate, em 1973, mas este demitiu-se antes que o impeachment fosse a votos na Câmara dos Representantes.

Parecia que o milénio iria chegar ao fim sem mais destituições. Até que Bill Clinton, em 1998, foi acusado de perjúrio e obstrução da justiça. Na base do processo esteve o polémico caso do antigo presidente norte-americano com a estagiária Monica Lewinsky. Ambos os presidentes foram absolvidos no Senado, mas enquanto Clinton escapou confortavelmente, Johnson foi salvo apenas por um voto.

Agora, cerca de duas décadas depois, é a vez de Trump. No Senado, os republicanos, do partido de Trump estão em maioria. Por isso, o esperado é que o processo também não seja aprovado no Senado. Ainda assim, tudo está em aberto. Para o impeachment ser aprovado, são necessários os votos de dois terços do Senado.

Donald Trump mostra-se confiante de que o impeachment não irá avançar, desvalorizando o processo. Enquanto a votação começava na Câmara dos Representantes, Trump dizia aos apoiantes, num comício no Michigan: “não sinto verdadeiramente que estejamos a ser destituídos”.

O presidente norte-americano não se referiu apenas a si pessoalmente. “Os democratas que não fazem nada estão a declarar o seu profundo ódio e desdém pelo povo americano”, criticou o presidente. “Este impeachment partidário ilegal é um suicídio político para o Partido Democrata”, atirou.

Mais tarde, no Twitter, partilhou esta mensagem ainda mais claramente. “Na realidade, não estão a vir atrás de mim. Estão a ir atrás de vocês”, lia-se em letras maiúsculas sobre uma imagem de Trump a apontar para o leitor. “Eu estou só no meio do caminho”, completou o presidente norte-americano.