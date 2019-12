O Comité Judicial da Câmara dos Representantes dos EUA validou os dois artigos do impeachment contra Donald Trump, acusando o presidente de abuso de poder e de obstrução ao Congresso, noticiou o The New York Times (acesso condicionado).

A aprovação deu-se após dois dias de intensa discussão num Congresso fortemente dividido entre Democratas e Republicanos, mas cuja câmara baixa é controlada pelos primeiros. Este passo abre caminho para que os deputados da Câmara dos Representantes votem o impeachment do 45.º presidente, provavelmente, na próxima semana.

A aprovação deu-se por uma maioria de 23 votos por parte de membros do Partido Democrata, contra 17 votos de membros do Partido Republicano, que apoia o presidente em funções. Assim, o próximo passo será o da votação na Câmara dos Representantes, composta por 233 democratas e 197 republicanos.

Se os artigos do impeachment forem aprovados na próxima semana, como se espera, o processo segue para o Senado, iniciando-se um julgamento. Porém, com uma maioria de 53 republicanos contra 47 democratas, o impeachment dificilmente será aprovado por uma maioria de senadores. Isto porque, para haver uma destituição, terá de existir maioria de dois terços nessa derradeira votação — se houver, Mike Pence, vice-presidente dos EUA, ocupará o lugar vago.

Trump volta a declarar inocência

O processo do impeachment surgiu depois de ser conhecido um telefonema entre Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no qual Trump pede que a Ucrânia investigue os negócios do filho de Joe Biden, Hunter Biden, no país. Joe Biden é um adversário político de Trump e candidato a ser o rosto dos democratas nas eleições presidenciais de 2020.

Pouco antes, os EUA suspenderam a transferência de um apoio financeiro milionário à Ucrânia, levantando suspeitas de que as duas situações estarão ligadas. Desde setembro que o Congresso tem promovido audições a figuras-chave, no sentido de confirmar se houve quid pro quo — isto é, se a suspensão desse pagamento foi uma forma de pressão para a Ucrânia agir a favor dos interesses políticos do presidente dos EUA.

O presidente dos EUA, por sua vez, tem recusado as acusações. Além disso, tem vindo a repetir a narrativa de que o Partido Democrata está a promover uma “caça às bruxas”. “Como é que alguém é destituído quando não fez NADA de mal (um telefonema normal), criou a melhor economia da história do país, reconstruiu as forças armadas, corrigiu o apoio a veteranos (opção!), cortou impostos, protegeu a segunda emenda, criou empregos e mais empregos e muito mais? É de loucos!”, reagiu Trump esta sexta-feira, no Twitter.

(Notícia atualizada às 15h52 com mais informações)