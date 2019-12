A presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, Cristina Casalinho, não espera que o país atinja um rating de nível A no próximo ano. Em entrevista ao Jornal Económico (acesso pago), Casalinho considera que há um reforço da confiança das agências na dívida pública nacional e que são de esperar revisões em alta, mas que poderão demorar.

“Quando Portugal tem neste momento as três principais agências de rating com perspetivas positivas, é legítimo acalentar expectativas de que essas perspetivas positivas vão ser materializadas em upgrades“, começou por dizer Casalinho, ao semanário, mas alertou estes “processos que demoram”.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou em outubro que a trajetória de recuperação e estabilização financeira não será interrompida e que o rating de Portugal pode em breve passar para níveis mais elevados. Nos últimos dois anos, a dívida pública deixou de ser classificada como investimento especulativo e foi subindo nas avaliações de rating.

Atualmente, está a um ou dois degraus (consoante a agência) do nível A, sendo que em 2019 já não há mais nenhuma avaliação marcada. E a expectativa de Cristina Casalinho é que este patamar também não seja alcançado, em 2020, pelo país junto de todas as agências de rating.

“É um processo lento, vai demorar. O caminho está a ser percorrido, as próprias agências de rating estão cada vez mais confortáveis com a história de Portugal”, acrescentou a presidente do IGCP, ao Jornal Económico. “Mas pelo menos dois anos. Se o padrão de comportamento se mantiver, e se tudo correr bem, se não houver aqui nenhum percalço e se em todas as próximas janelas houver atuação, no mínimo serão dois anos”.