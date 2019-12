A dívida pública recuou para 251,4 mil milhões de euros em outubro face aos 252,3 mil milhões de euros registados no mês anterior, revelam os dados publicados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. A diminuição de 900 milhões de euros na dívida pública nesse mês beneficiou do pagamento antecipado aos credores europeus.

A 17 de outubro, o Tesouro português pagou 2.000 milhões de euros ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF), no que se traduziu no primeiro pagamento antecipado aos credores europeus, depois de saldada a dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

“Em outubro de 2019, a dívida pública situou-se em 251,4 mil milhões de euros, diminuindo 900 milhões de euros relativamente ao final de setembro. Para esta diminuição contribuiu essencialmente a redução das responsabilidades em empréstimos, redução essa que se deveu ao reembolso antecipado de 2 mil milhões de euros de empréstimos obtidos no âmbito da Facilidade Europeia de Estabilidade Financeira (FEEF) do Programa de Assistência Económica e Financeira, e que foi, em parte, compensada pelo aumento de títulos de dívida“, escreve o banco central.

Os dados do Banco de Portugal revelam ainda que no terceiro trimestre o rácio da dívida pública foi mais baixo do que o reportado há um mês quando os economistas do banco central utilizaram a estimativa rápida do PIB, avançada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), para calcular o peso da dívida pública na riqueza produzida.

Assim, em setembro, o rácio da dívida pública foi de 120,6% do PIB, em vez dos 121,1% do PIB. No final de junho, o rácio foi de 121,2% do PIB. A correção entre junho e setembro foi maior do que o previsto, graças à evolução da economia.

De acordo com o draft do Orçamento do Estado para 2020 que o Governo enviou para Bruxelas a 15 de outubro, a dívida pública deverá fechar o ano em 119,3% do PIB, baixando para 116,2% do PIB no próximo.

“Os ativos em depósitos das administrações públicas diminuíram 2,8 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou um aumento de 1,9 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 234,2 mil milhões de euros”, acrescenta ainda o banco central.

Evolução da dívida pública no último ano

Fonte: Banco de Portugal; Valores em milhões de euros

(Notícia atualizada às 11h28)