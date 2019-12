Os acionistas da Corticeira Amorim vão receber um dividendo extraordinário ainda este ano. Em assembleia geral extraordinária, os acionistas aprovaram esta segunda-feira a distribuição de 8,5 cêntimos, brutos, por cada ação, a serem pagos a 19 de dezembro. A empresa vai usar reservas para distribuir um total de 11,3 milhões de euros.

“De acordo com o deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada hoje, dia 2 de dezembro de 2019, torna-se público que, a partir do dia 19 de dezembro de 2019, serão colocados à disposição dos senhores acionistas os seguintes dividendos extraordinários”, anunciou a Corticeira Amorim em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os títulos deixam de dar direito ao dividendo a 17 de dezembro.

Especifica que, para investidores de retalho, ao dividendo ilíquido 8,5 cêntimos por ação, é aplicada uma taxa de 28% em sede de IRS, resultando num dividendo líquido 6,12 cêntimos. Já para pessoas coletivas, os 25% aplicados no IRC, resultam num dividendo líquido 63,75 cêntimos por ação.

“Os senhores acionistas que não tenham ainda procedido à conversão das suas ações tituladas em ações escriturais não poderão exercer o respetivo direito a dividendos até que efetuem a referida conversão, sendo tais dividendos pagos logo que efetuada a conversão”, alerta a empresa.

A decisão foi tomada quase um mês depois de a empresa liderada por António Rios Amorim anunciar uma quebra de 7,1%, para 54,4 milhões de euros, nos lucros entre janeiro e setembro. A Corticeira Amorim faturou, por outro lado, mais cresceu 3,2% nesse período, para um total de 603 milhões de euros. O dividendo extraordinário está a dar entusiasmo aos títulos no PSI-20, que seguem a valorizar 1,3% para 11,04 euros, no valor mais elevado em mais de um ano.

Corticeira ultrapassa os 11 euros pela primeira vez desde outubro de 2018