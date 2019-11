A faturação da Corticeira Amorim cresceu 3,2% para os 603 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, de acordo com comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O aumento dos custos travou os lucros, que caíram 7,1% face ao período homólogo, para os 54,4 milhões de euros, mas a empresa decidiu distribuir dividendos extraordinários de 8,5 cêntimos.

O EBITDA, ou seja o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, consolidado atingiu os 96,8 milhões de euros, o que se deve ao “impacto do aumento do preço de consumo da cortiça e o desempenho desfavorável da Revestimentos“, a unidade de produção e distribuição de pavimentos e decorativos de parede com cortiça, segundo explica o grupo.

Os gastos operacionais correntes fixaram-se nos 224 milhões de euros até setembro, num aumento de 5,6% face ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, o “conselho de administração decidiu propor à assembleia geral de acionistas, a realizar no próximo dia 2 de dezembro, a distribuição parcial de reservas distribuíveis de 0,085€ por ação”, lê-se no comunicado.

No final do terceiro trimestre, a dívida remunerada líquida da Corticeira ascendia a 161,3 milhões de euros. A aquisição de 50% da Vinolok e de 10% da Bourrassé foram algumas das operações que contribuíram para o aumento da dívida. Por outro lado, a alienação da US Floors teve um efeito positivo nesta rubrica.

