A Investmark concluiu a venda de ações da Corticeira Amorim. A operação de colocação de 3,46% do capital social da empresa liderada por António Rios de Amorim foi realizada a 9,50 euros por ação, abaixo da cotação no mercado de capitais português. Gerou um encaixe de 43,7 milhões de euros.

Em comunicado enviado à CMVM, a sociedade de direito holandesa ligada ao Grupo Amorim, que é a segunda maior acionista da Corticeira Amorim, revelou “ter concluído com sucesso a venda de 4.600.000 ações representativas de 3,46% do capital social da Corticeira Amorim, em execução da oferta particular comunicada em 4 de junho de 2019″.

“A contrapartida total da oferta ascende a 43.700.000,00 euros, correspondente a um preço por ação de 9,50 euros”, acrescenta o mesmo comunicado. Este preço por ação fica aquém dos 10,18 euros a que os títulos terminaram a última sessão, o que deverá colocar pressão na cotação da empresa durante esta sessão.

“A liquidação da oferta decorrerá no dia 7 de junho de 2019, com a entrega das ações e o pagamento do preço (ou a transmissão das ações em bolsa)”, acrescenta a Investmark que, com esta venda, “passará a deter uma participação de 10,32% no capital social da Corticeira Amorim”.

Esta é a segunda vez que a Investmark é utilizada pelo grupo para aumentar a liquidez dos títulos já que em 2016 tinha sido realizada uma operação semelhante.

“Com a oferta, a oferente visa contribuir para o reforço do nível de dispersão do capital social da Corticeira Amorim, indo de encontro ao crescente interesse manifestado por investidores, nacionais e internacionais, assim potenciando a liquidez do título e fomentando uma maior representatividade do título no PSI-20, em linha com a contribuição dada pela referida sociedade à economia portuguesa”, salientou a empresa.