Mais fundamentação na escolha dos contratos públicos, menos ajustes diretos e mais garantias de funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais conflitos de interesse. Passaram-se quatro anos desde as últimas recomendações para a prevenção de riscos de corrupção na contratação pública emitidas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, mas as necessidades pouco mudaram.

As recomendações da entidade — que reúne responsáveis do Tribunal de Contas, do Ministério das Finanças, da Economia, da Ordem dos Advogados e do Ministério Público –, viu as suas recomendações às entidades que celebrem contratos públicos publicadas esta segunda-feira em Diário da República.

As oito recomendações do CPC: